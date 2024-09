Homem é flagrado transportando mais de 100 filhotes de papagaios

Um homem foi flagrado transportando ilegalmente mais de 100 filhotes de papagaios e maritacas. O flagrante ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), no município de Naviraí. O condutor admitiu ter comprado os filhotes em Ivinhema para revender em Ponta Grossa (PR). Ele receberia cerca de R$250 mil pelas aves.

A Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo durante fiscalização no posto fiscal de Foz do Rio Amambai. A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada e multou o motorista no valor de R$ 1,2mi. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. No carro foram contabilizados 107 filhotes de papagaio e 15 de maritacas, totalizando 122 aves.

Continue Lendo...

Os papagaios tinham menos de um mês de vida. Entre os meses de agosto e dezembro ocorre o período de reprodução desses animais, quando eles ficam mais vulneráveis à captura nos ninhos. Os papagaios são os animais mais visados pelos criminosos, em especial a espécie Papagaio-verdadeiro.