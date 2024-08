IA já atende consumidores no Procon de MS

Mato Grosso do Sul participou do Agile Trends Gov, a maior conferência de agilidade no setor público do país, que reúne grandes empresas, instituições públicas, especialistas, executivos, gestores de diversos perfis e profissionais da área de tecnologia.

Durante dois dias, em Brasília-DF, foram debatidas as tendências em gestão e soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) e apresentadas as inovações transformadoras para tornar a administração pública mais eficiente.

O diretor de negócios da Digix, Diego Ferreira, especialista em gestão pública, foi um dos palestrantes sobre a aplicação da IA em Procons, mostrando as boas práticas para modernizar a defesa ao consumidor. Ferreira também mediou um dos painéis sobre governança digital, integrando IA nas estratégias de políticas públicas.

Acompanhe na entrevista abaixo como MS foi representado nesse evento:

