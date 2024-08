Iagro orienta produtores rurais para evitar perdas de bovinos por causa do frio

De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro), em 2024, mais de 500 bovinos morreram por causa do frio no estado. As perdas foram registradas em Campo Grande, Jaraguari, Terenos e Aquidauana.

Em virtude das mortes, a Iagro emitiu uma orientação aos produtores rurais, reforçando medidas preventivas para minimizar as perdas devido a hipotermia. Segundo o diretor-adjunto da Iagro, Cristiano Oliveira, é necessário que o produtor informe a situação à agência.

Continue Lendo...

“Todas as propriedades que tiveram ocorrências de casos de mortalidade por hipotermia, notifiquem imediatamente a Iagro, para que a mesma possa constatar in loco essa mortalidade e dar baixa dentro do sistema do Iagro”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Iagro, não haverá penalidade ao proprietário que notificar a agência. No primeiro momento, os servidores realizarão uma visita à propriedade para verificar a situação, constatar a causa da morte dos animais e dar baixa no sistema sanitário, para que o produtor não tenha prejuízos em relação à sua ficha sanitária.

Com o objetivo de diminuir as perdas de animais em decorrência do frio, o diretor presidente da Iagro, reforçou a necessidade de realizar o manejo do gado para locais mais protegidos do vento, da umidade e do frio e ainda reforçar as boas condições de saúde do animal, com boa nutrição e imunidade.

“A Iagro orienta ainda aos produtores que, por conta deste frio, que manejem os seus animais para uma área onde há cobertura ou uma proteção natural do vento. Esses animais precisam estar abrigados em locais onde ele possa se proteger do vento, da umidade e do frio".

Em 2024, foram contabilizadas a morte por hipotermia de 541 bovinos. No entanto, o número pode ser ainda maior, já seguem as investigações de outras mortes notificadas. “Estão sendo averiguadas e a gente vai atualizando esse quadro”.

No ano passado, foram registrados aproximadamente 2.660 óbitos de bovinos.