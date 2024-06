Incêndio destrói borracharia e bombeiros usam 35 mil litros de água para apagar o fogo

Um incêndio atingiu uma borracharia na noite dessa quinta-feira (20) em Campo Grande. A loja fica na avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Coronel Antonino. O local é cercado de outros empreendimentos como um polo educacional. Durante o atendimento, a rua foi totalmente interditada.

Enquanto o fogo consumia parte da loja, algumas pessoas tentavam tirar de dentro do local parte do estoque como pneus de trator. A informação é de que o incêndio teve início nos fundos da empresa.

Segundo o Tenente Christopher Vinícius Souza de Jesus, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que comandou a operação, ainda não se sabe a causa do incêndio. Ao todo foram utilizados 35 mil litros de água, 7 viaturas, 13 militares - entre militares de folga e de serviço.

Ainda segundo o militar, não houve vítimas no local. Somente danos materiais na borracharia e pequenos prejuízos nos arredores, em residências que ficam ao lado e aos fundos, porém sem grandes danos estruturais.

A perícia do local agora fica a cargo da Coordenadoria de Perícias, da Polícia Civil, que aguarda o acionamento pela autoridade policial.