Inscrições para processo seletivo de estágio no TJMS encerra esta semana

Estudantes de diversas áreas têm até quarta-feira (28) para se inscrever no processo seletivo para estágio no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e na comarca de Campo Grande. As oportunidades são para os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, entre outros. As inscrições são online e a prova será realizada no dia 1º de setembro.

Candidatos com deficiência, negros, pardos e indígenas terão direito a uma reserva de vagas de 10%, 20% e 3%, respectivamente, para cada área de estágio.

O processo seletivo será realizado por meio de uma prova objetiva online, composta por 30 questões que abordarão língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

Os gabaritos oficiais, as respostas aos recursos e a lista de classificação preliminar estarão disponíveis no site da Universidade Patativa do Assaré a partir do dia 6 de setembro. Para ser aprovado, o candidato deverá atingir no mínimo 50% de acertos na prova online.

Os estagiários aprovados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 855,50 mensais, além de um auxílio-transporte de R$ 209,00, totalizando uma remuneração de R$ 1.064,50 por mês.

*Com informações do TJMS