Interagro 2024 aborda economia a bem-estar animal

Entre os dias 20 e 22 de junho, Campo Grande, a capital do agronegócio brasileiro, é sede do Interagro 2024 , que entre outras atrações trará o ex-ministro da Economia, gestão 2019-2022, Paulo Guedes. O evento conta ainda com palestras e debates sobre bem-estar animal, plano safra, endividamento rural, seguro, treinamentos para operadores de drones, entre outros temas.

Quem falou sobre o tema no CBN Agro deste sábado (25) foi Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. O evento conta inscrições abertas no portal www.interagro2024.com.br.

Continue Lendo...

Confira a entrevista na íntegra: