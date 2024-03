Julgamento da raça Nelore está de volta à Expogrande

A raça Nelore está de volta às pistas de julgamento da Expogrande, uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste e que neste ano vai iniciar na próxima semana, no dia 4 de abril, em Campo Grande, e vai até o dia 14 no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O julgamento da raça Nelore contará com três etapas: Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pintado. Além da avaliação e premiação dos melhore da raça, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore, a Nelore MS, também realizará um leilão durante os dias de programação da feira.

Continue Lendo...

O presidente da entidade, o pecuarista Paulo Matos, participou do programa CBN Agro, neste sábado (30), na rádio CBN Campo Grande.

Acompanhe abaixo a entrevista, na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

EXPOGRANDE 2024

A 84ª edição da Expogrande já tem 17 leilões confirmados de gado de corte, reprodutores, matrizes, além de equinos de várias raças. No total, entre julgamentos e para comercialização a feira reunirá este ano 11 raças.

A expectativa é movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias da feira que contará com 150 expositores.

Para o público, foram definidos dois tipos de ingressos: um que dá acesso só à feira, a R$ 20, e outro, para quem vai ver os shows, que vai variar de R$ 100 até cerca de R$ 600, para camarotes, valor que varia conforme a atração, e também possibilitará circular pela exposição.

O acesso à exposição será cobrado às sextas-feiras e sábados. Para o último dia da exposição, no domingo, 14, a Acrissul prepara uma atração especial com portões liberados.

A Acrissul, Associação dos Criadores de MS, que organiza a feira, espera atrair um público de 120 mil visitantes. No ano passado, cerca de 102 mil pessoas prestigiram a Expogrande.



Agenda de shows

04/04 (quinta-feira) - Victor e Léo

05/04 (sexta-feira) - Lauana Prado / Gustavo Mioto

06/04 (sábado) - Henrique e Juliano

07/04 (domingo) - Fred e Fabrício (entrada franca )

12/04 (sexta-feira) - Ana Castela / Rayane e Rafaela

13/04 (sábado) - Simone Mendes

Mais informações: Acrissul: (67) 3345-4200