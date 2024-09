Justiça Eleitoral altera locais de votação para as eleições municipais

Alguns locais de votação em Mato Grosso do Sul foram alterados pelas Zonas Eleitorais e estarão em vigor já nas eleições municipais de 6 de outubro. A Justiça Eleitoral alerta que algumas mudanças são temporárias, válidas apenas para as Eleições 2024, enquanto outras são definitivas.

Os eleitores devem consultar, com antecedência, seus novos locais de votação. Isso pode ser feito pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que também pode ser usado como documento oficial no dia da votação, desde que contenha a foto do eleitor.

Mais informações sobre os novos locais de votação estão disponíveis no link.

*Com informação do TRE/MS