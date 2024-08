Marzipan da tia Rosa

Hoje meu amigo catalão Joan me levou para conhecer sua tia Rosa, ela que além de já ter ter viajado o mundo, tem o dom da cozinha em suas mãos.

Me recebeu em sua casa com deliciosas tapas: tortilha de abobrinha, jamon ibérico, queijo de vaca, cabra e ovelha, o tradicional pão com tomate da Catalunya e outras iguarias, tudo acompanhado de cava, o delicioso espumante aclamado por aqui.

E depois de muita conversa boa, eis que tia Rosa me pergunta se já provei marzipã artesanal. Eu que adoro essa massinha feita à base de amêndoas e açúcar, não me fiz de rogado e já fui logo afirmando que adoraria experimentar.

Pois estava deliciosa a iguaria e não pude deixar de pedir pra ela dividir conosco a receita que é muito fácil, desde que você tenha ingredientes de boa qualidade.

Vamos a receita:

Marzipã artesanal

400g de Amêndoas moídas

250g de Açúcar refinado ou de confeiteiro

150g de Batata com pele e tudo cozida

Suco de limão (meio limão)

1 colher de sopa rasa de Coco ralado ou uma pitada de canela moída (a gosto)

Modo de preparo:

Cozinhe as Batatas e depois de macias e quentes, retire a casca.

Sem a casca, misture a batata amassada com a farinha de amêndoas, o açúcar e o suco de limão. Amasse tudo com a mão. Coloque no molde retangular ou numa forma de bolo inglês na geladeira por 2 dias, com um peso por cima. E estará pronto para servir.

Esse doce tem a mesma base dos panellets - doce de origem árabe para a Festa “dos mortos” (finados).

