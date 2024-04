Mato Grosso do Sul busca manter vaga no Brasileiro de Vôlei Sub-16 Masculino

A Seleção Masculina de Vôlei Sub-16 de Mato Grosso do Sul está em Maringá, Paraná, para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções da Divisão Especial, entre os dias 3 e 7 de abril. O objetivo principal da equipe é garantir a permanência na elite do torneio no próximo ano, evitando o rebaixamento para a primeira divisão.

Comandada pelo técnico Ricardo Benites (Escola SESI de Campo Grande) e pelo assistente técnico Michel Oliveira (Bonito AC), a seleção sul-mato-grossense enfrenta um forte desafio, já que o campeonato reúne as principais promessas da modalidade no país.

Continue Lendo...

A estreia da equipe acontece nesta quarta-feira (3), às 10h (horário de MS), contra a seleção do Rio de Janeiro. No mesmo dia, às 15h, o confronto será contra o Paraná. Na quinta-feira (4), a seleção enfrenta Minas Gerais, às 15h, e encerra a fase classificatória na sexta-feira (5), às 15h, contra o Pará.

O elenco da Seleção sul-mato-grossense é composto pelos Levantadores: Emanuel Braga, Santiago Marson (Escola SESI); Ponteiros: João Arraias (Bonito AC), Luiz Goes (Praia Clube - MG), Eduardo Silva (Escola SESI) e Gabriel Pozzer (Escolinha Pezão); Centrais: Andrey Silva (Calvoso/Ponta Porã), Elias Padilha e Ramão Junior (Escola SESI); Oposto: Natan Freitas (Chapadão do Sul); Líberos: Gustavo da Cruz e David Alves (Escola SESI).