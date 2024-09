Mercado livre de energia pode ser solução para descarbonização da cadeia produtiva

A terceira palestra do 2º Fórum ESG Amcham, ministrada por Camila Schoti, Diretora de Marketing & Growth da (re)energisa, trouxe um olhar prático e inovador para as oportunidades de descarbonização na cadeia produtiva. A executiva apresentou soluções que demonstram como as empresas podem reduzir suas emissões de carbono e contribuir para um futuro mais sustentável.

Camila Schoti destacou o papel fundamental da energia renovável nesse processo de transição energética. "É possível descarbonizar a cadeia produtiva desde o início, desde a plantação até a distribuição do produto final", afirmou a diretora.

Continue Lendo...

Schoti destacou o papel central da energia na transição para uma economia de baixo carbono. "A energia é o coração de qualquer processo produtivo e, ao optar por fontes renováveis e eficientes, as empresas podem reduzir significativamente suas emissões de gases de efeito estufa", afirmou a diretora.

A (re)energisa oferece diversas soluções para empresas de todos os portes, como a geração distribuída, a comercialização de energia renovável e o biometano.

Para ilustrar as oportunidades de descarbonização, Camila Schoti apresentou um caso prático de uma cadeia produtiva fictícia, desde a produção de um determinado produto até sua distribuição e consumo. A executiva demonstrou como as soluções da (re)energisa podem ser aplicadas em cada etapa da cadeia, resultando em uma redução significativa das emissões de carbono.