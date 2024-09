Metade da bancada de MS quer Alexandre de Moraes fora do Supremo

Dos 8 deputados federais por Mato Grosso do Sul, a metade defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Três desses parlamentares são bolsonaristas de carteirinha. A curiosidade é a assinatura do Beto Pereira (PSDB). Ele nunca jogou no time do ex-presidente e até fazia oposição ao governo dele na Câmara dos Deputados.

Como Bolsonaro e o PL se aliaram ao PSDB para apoiar a sua candidatura a prefeito de Campo Grande, Beto se sentiu pressionado a assinar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.

Continue Lendo...

Só que o seu colega de bancada do PSDB, Geraldo Resende, não seguiu o mesmo caminho. Geraldo fugiu do assédio de bolsonaristas para apoiar o afastamento de Alexandre de Moraes, do STF. Geraldo não tem interesse em entrar numa briga que não tem nada a ver com a sua posição política. Ele nunca simpatizou com o ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A adesão de Beto serve, também, para mostrar a Bolsonaro que é político de grupo. A partir do momento da aliança do PL com PSDB para apoiar a sua candidatura a prefeito, Beto se transformou em bolsonarista de ocasião. Ele precisa muito do engajamento de Bolsonaro para conquistar vaga no segundo turno das eleições. Enquanto durar essa parceria, o deputado tucano não se afastará do ex-presidente.

Outros deputados que assinaram o pedido de impeachment são bolsonaristas fiéis, como Rodolfo Nogueira (PL), Marcos Pollon (PL) e o Dr. Luiz Ovando (PP), que está na campanha da reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP).

Mesmo sendo uma bolsonarista decepcionada com o ex-presidente por ter trocado apoio a Adriane pelo Beto, a senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, está defendendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ela está com Bolsonaro nessa luta para tirar Moraes do STF.

Outro senador que assinou o pedido de impeachment foi Nelsinho Trad (PSD). Nem todos os senadores do partido dele são aliados de Bolsonaro. E o dono da caneta para autorizar a abertura do processo de impeachment é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é do PSD. Pacheco já sinalizou pelo engavetamento do pedido de impeachment.

Já a senadora Soraya Thronicke (Podemos), ex-bolsonarista, não deu aval para o pedido de afastamento Alexandre de Moraes, do STF.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG