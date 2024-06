MS amplia emissão do novo RG com mais vagas e agendamento bimensal

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, anunciou a expansão do atendimento para emissão do novo RG digital em Mato Grosso do Sul. O objetivo é facilitar o acesso da população à nova carteira de identidade, unificando o número do CPF como registro geral e oferecendo mais segurança e praticidade.

A partir do próximo sábado (8), o número de vagas disponíveis para agendamento online será ampliado, incluindo 250 vagas aos sábados no Pátio Central com atendimento das 8h às 20h. O agendamento também estará disponível de segunda a sexta-feira.

Para atender à crescente demanda, um novo posto de identificação foi ativado na Capital, localizado na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (CAORC), na Rua Visconde de Taunay, 345 Amambaí. A Sejusp ainda estuda a possibilidade de ampliar ainda mais a oferta de vagas já neste mês de junho.

Desde a sua implementação, o novo RG já foi emitido para mais de 88 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. O documento está disponível em todos os 79 municípios do estado. Nos meses de junho e julho, a Capital terá um aumento de 40% no número de atendimentos, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao novo documento.

Em casos de urgência, quando o agendamento online não for possível, os cidadãos podem procurar um Posto de Identificação e comprovar a real necessidade do documento.

*Com informações da Sejusp

