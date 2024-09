MS terá sol e aumento gradual da temperatura nesta terça-feira

Após um fim de semana marcado por chuvas e temperaturas mais baixas, a previsão para esta terça-feira (17) em Mato Grosso do Sul é de sol com variação de nebulosidade. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas seguem amenas no amanhecer, mas tendem a subir gradativamente ao longo da semana.

Em Campo Grande, a capital, os termômetros começaram o dia marcando 17°C, com máxima de 28°C nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 26°C. Já na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, os valores variam entre 15°C e 24°C.

Continue Lendo...

Na região leste do Estado, Anaurilândia registra mínima de 15°C e máxima de 28°C. No Bolsão, Paranaíba amanheceu com 18°C e pode chegar a 34°C à tarde, enquanto em Três Lagoas as temperaturas variam entre 17°C e 30°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, a previsão é de 22°C pela manhã e até 34°C à tarde.

Já no Pantanal, Corumbá começou o dia com 22°C e tem máxima de 29°C. Aquidauana, também na região, deve variar entre 20°C e 32°C. Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, amanhece com 18°C e alcança os 32°C durante o dia.