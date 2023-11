Mudanças climáticas ameaçam anfíbios de extinção, aponta estudo global

Pela primeira vez, um estudo científico global mostra que os anfíbios - grupo de animais dos sapos, rãs, salamandras e cobras cegas - estão ameaçados de extinção por causa das mudanças climáticas que o mundo está sofrendo. E se engana quem pensa que a sobrevivência de outras espécies e do ser humano não tem nada a ver com esses bichinhos.

O trabalho sobre o status de conservação de cerca de oito mil espécies de anfíbios foi realizado por mais de mil cientistas do mundo todo. Estudo aponta que de todas as espécies, 41% são classificadas como extintas, criticamente ameaçadas, em perigo ou vulneráveis.

A Rádio CBN CG conversou com o co-autor do estudo e professor do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Diego Santana, que explicou as principais ameaças a estes animais e as consequências para o ecossistema.

