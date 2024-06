Mudanças climáticas serão discutidas em 9º Ciclo de Debates Urgentes

Mudanças climáticas, eventos extremos e drenagem das águas nas cidades serão os assuntos abordados na 9ª edição do Ciclo de Debates Urgentes, que será realizado nesta quarta-feira (26), às 14h, pelo Meet e canal do YouTube do Programa de Estágio do Governo de MS.

Os geógrafos doutor em Geografia pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Vladimir Sorana, e pós-doutora em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Eva Faustino, são os palestrantes convidados para debater sobre as transformações nos padrões de temperatura e clima que o mundo vem passando.

Continue Lendo...

Profissionais irão abordar as diversas questões acerca do tema, como aquecimento global e seus impactos no planeta e na vida das pessoas, efeitos das mudanças climáticas a longo prazo, urbanização e as vulnerabilidades climáticas, fenômenos e desastres naturais, além de desafios de drenagem das águas nas cidades em crescimento populacional.

A proposta do debate também é apresentar perspectivas e soluções por meio de casos de estudos e exemplos regionais, como a situação do Rio Grande do Sul, de forma a promover a reflexão sobre a necessidade de pensar e agir sobre os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas e no mundo.

O Ciclo de Debates Urgentes é uma atividade do Programa de Estágio do Governo de MS realizado bimestralmente e de modo virtual. A ideia é apresentar temas importantes para a formação cidadã e profissional de acadêmicos, gestores e comunidade externa.

A programação se estrutura em assuntos que abordem questões ambientais, de gênero, saúde mental, inovação, criatividade e dentre outros, apresentados por especialistas de Mato Grosso do Sul e de outras regiões brasileiras.

Programa de Estágio do Governo de MS

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec. É coordenado pela Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo). Participam do Programa acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD.

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades. É ofertado uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.

*Com informações do Governo do Estado