Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (1), Silvio Barros falou sobre uma pesquisa que revela como os brasileiros lidam com as mudanças climáticas. O estudo ganha relevância enquanto acontece, em Dubai, a COP 28, que discute as mudanças climáticas por todo o planeta.

Ouça a coluna na íntegra: