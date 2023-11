"Não aceito ser vice", diz Rose sobre as eleições na Capital em 2024

A atual presidente do União Brasil, em Mato Grosso do Sul, a ex-deputada federal Rose Modesto, abriu nesta segunda-feira (6) a rodada de entrevistas da Rádio CBN Campo Grande com os dirigentes regionais dos partidos políticos.

Ela revelou que o União pretende eleger em 2024 pelo menos 150 vereadores no estado, sendo cinco deles na Capital, e que vai deixar o cargo de superintendente da Sudeco (Superintendêncida de Desenvolvimento do Centro-Oeste) até março do ano que vem para se dedicar exclusivamente às eleições municipais.

Rose voltou a afirmar que pode disputar novamente a prefeitura de Campo Grande - em 2018 ela chegou ao segundo turno e perdeu o pleito para Marquinhos Trad - e foi enfática ao dizer que, alianças são sempre bem-vindas mas não aceita ser vice-candidata.

Acompanhe a entrevista na íntegra: