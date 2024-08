Novo biênio da Novilho Precoce explora tendências e desafios da pecuária em MS

Neste sábado (24), o quadro CBN e Acrissul no Agro recebeu o vice-presidente, Rafael Lima, e o superintendente da Novilho Precoce MS, Alexandre Guimarães. Juntos, os representantes da associação destacaram a redução do rebanho no estado e os impactos disso no mercado.

O mês de julho registrou um aumento expressivo no número de abates de novilhos precoces, indicando uma alta oferta de animais. Até o início de agosto, aproximadamente 130 mil animais foram abatidos com o apoio da Novilho Precoce MS. Segundo Alexandre Guimarães, esses números sugerem que, futuramente, pode haver reflexos positivos no mercado devido ao aumento da oferta.

Para Rafael Lima, uma coisa está atrelada a outra. Segundo o vice-presidente, é importante que o pecuarista trabalhe com seguros para se proteger contra eventuais problemas. Além desse fator, Rafael Lima aponta que o mercado está cada vez mais exigente quanto à rastreabilidade da carne. "Atender a essas demandas é essencial para oferecer o melhor ao mercado, especialmente em um contexto onde a sustentabilidade é cada vez mais valorizada", afirma o vice-presidente.

Confira a entrevista completa na íntegra: