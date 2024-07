Novo trecho impulsiona polo de celulose em Mato Grosso do Sul

A primeira etapa da obra de pavimentação da MS-338, que liga os municípios de Camapuã e Ribas do Rio Pardo, foi entregue. A solenidade de inauguração aconteceu no entroncamento da rodovia com a BR-060, em Camapuã.

Com 45,3 km de extensão e investimento de R$ 121,7 milhões por parte do Governo do Estado, a nova rodovia representa um marco importante para o desenvolvimento regional, impulsionando o escoamento da produção de celulose da região e facilitando o acesso à importante fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

Continue Lendo...

"Uma obra que traz impacto muito grande para as cidades e aumenta a competitividade de toda região, promovendo integração", afirmou o governador Riedel (PSDB) durante a cerimônia. Ele destacou que a região está em franco crescimento, com diversos investimentos em diferentes setores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ao Governo cabe criar as condições adequadas de infraestrutura. Com a vinda de empresas acessórias, novos investimentos no campo e outras ações que trazem benefícios a todos os municípios ao redor. Isto gera emprego e renda a população", afirmou.

A ligação entre Camapuã e Ribas do Rio Pardo reduzirá significativamente o tempo de percurso e os custos de transporte, beneficiando diretamente os produtores rurais, empresas e a população em geral. Além disso, a nova rodovia contribuirá para o escoamento da produção agrícola e industrial da região, impulsionando a economia local e gerando novas oportunidades de negócios.

O segundo lote da obra de pavimentação da MS-338, com 66,2 km de extensão, já está em andamento e tem previsão de conclusão para o final deste ano. O investimento total na obra é de R$ 204 milhões.

*Com informações do Governo de MS