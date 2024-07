'O Brasil vai bem', avalia o ex-ministro Furlan em visita ao MS

O Chairman do Lide Global e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2003 - 2007), Luiz Fernando Furlan, está em Mato Grosso do Sul para um encontro de líderes empresariais. Nesta terça-feira (23), Furlan participa do lançamento do Comitê de Gestão do Lide-MS, na Casa da Indústria, em Campo Grande.

Em entrevista exclusiva à rádio CBN Campo Grande, nesta manhã, o ex-ministro revelou que, a partir do empenho do empresário João Dória Júnior, fundador do Lide no Brasil há 21 anos, novas parcerias econômicas com empresários da Europa, Ásia e países árabes vão potencializar o desenvolvimento econômico no país e também em Mato Grosso do Sul.

Durante quase uma hora, o ex-ministro conversou com a jornalista Lígia Sabka e falou sobre o atual cenário econômico brasileiro; política internacional, em especial a relação do Brasil com a Argentina; o compromisso do setor empresarial com o desenvolvimento regional; a questão ambiental; e a atuação dos governos estadual e federal para melhorar a geração de renda da população.

Furlan disse que "o Brasil vai bem' nos índices econômicos mas erra na estratégia de comunicação. "Tem pessoas de Brasília que falam demais, e quem fala demais acaba escorregando e falando bobagem", se referindo a falas oficiais do governo, incluindo pronunciamentos do presidente Lula.

"O que Brasília tem de falar da Vale do Rio Doce? O que Brasília tem que falar do dólar, do preço do combustível? Fiquem quietos! [...] E o dólar dispara e as ações caem. Caem porque a produção diminuiu? Ou porque as vendas caíram? Não, nada! Está tudo normal na empresa. Mas aí, não fala! Ah, critica o presidente do Banco Central. Então, não falem", alertou o ex-ministro.

Acompanhe abaixo a entrevista com Luiz Fernando Furlan, na íntegra:

