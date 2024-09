'Obesidade é uma doença e não pode ser negligenciada', alerta médica

Estudos apontam que a obesidade e o sobrepeso são desafios maiores para mulheres do que para homens. Este foi um dos assuntos do programa CBN Você Mulher deste sábado (21).

A médica Mariana Vilela explicou porque as mulheres têm mais dificuldade para perder peso, os impactos da obesidade e quando procurar ajuda profissional.

Entre as estratégias para o emagrecimento além do autocuidado, a médica explicou que hoje é possível o uso de medicamentos para este fim, no entanto, ela alertou para o uso indiscriminado de remédios indicados nas redes sociais, do automedicamento, que podem produzir efeitos colaterais danosos à saúde. Acompanhe a entrevista completa.