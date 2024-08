Obras de recapeamento da Avenida Gury Marques entram na reta final

A obra de recapeamento da Avenida Gury Marques, localizada na região das Moreninhas, em Campo Grande, está prestes a ser finalizada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul). Com a conclusão prevista para o final desta semana, os serviços de recapeamento, que abrangem um trecho de 776 metros desde a Rua Itapecerica até as proximidades da Viação Cidade Morena, estão em estágio avançado.

O projeto não se limita apenas ao novo asfalto, mas também inclui a instalação de drenagem, bocas de lobo, meio-fio, calçamento com acessibilidade e sinalização, que serão iniciados assim que o recapeamento estiver finalizado.

O Governo de Mato Grosso do Sul investiu mais de R$ 42,9 milhões no novo acesso às Moreninhas, uma das regiões mais populosas da Capital. Aproximadamente 77% dos serviços previstos já foram executados. A etapa de drenagem, considerada uma das mais desafiadoras pelos engenheiros responsáveis, foi concluída com sucesso.

Pedro Augusto Duarte Brandão, diretor de Empreendimentos de Infraestrutura da Agesul, destaca a importância da obra para a mobilidade urbana e a facilitação do trânsito na região. “Estamos criando novos acessos, facilitando a vida dos moradores. Com essa obra, teremos alternativas para acessar o bairro e diminuir o fluxo de veículos e congestionamentos nos horários de pico”, explicou Brandão.

Além da Avenida Gury Marques, diversas ruas das Moreninhas, como Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo, também foram beneficiadas com o asfaltamento, eliminando o cenário de ruas de terra. Nas vias já pavimentadas, estão sendo realizados serviços de instalação de bocas de lobo e meio-fio.

Com mais de 92 mil metros quadrados de asfalto novo, 31 mil metros quadrados de recapeamento e nove mil metros de drenagem, a obra inclui ainda 51 metros de bueiro duplo de concreto, 379 unidades de bocas de lobo e mais de 2,2 mil metros de ciclovia.

Helio Peluffo, secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), destaca a robustez da obra e seu impacto na qualidade de vida dos moradores das Moreninhas. “Asfalto é progresso, desenvolvimento, qualidade de vida. Além disso, essa obra vai ligar regiões e melhorar o trânsito”, afirmou Peluffo.

*Com informações da Agesul