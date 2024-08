Onça-pintada Antã é a segunda resgatada no Pantanal de MS em quatro dias

Mais uma onça-pintada, que estava com queimaduras nas quatro patas, além de comprometimento pulmonar, foi resgatada no Pantanal no fim de semana. Dessa vez o felino, um macho de 70 kg, foi encontrado sábado (17) na região do Passo do Lontra, em Miranda - mesmo município onde a primeira onça foi encontrada na quarta-feira (14). O animal já está em Campo Grande e sob cuidados especiais no Hospital Veterinário Ayty, referência em animais silvestres na América Latina.

Apesar do diagnóstico, a expectativa é de recuperação do animal, que agora faz companhia à onça Miranda e aos filhotes de veado e de anta encontrados entre Bodoquena e Bonito e que também se recuperam no local.

A equipe do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), que segue na região pantaneira em busca de animais que precisam de reabilitação foi avisada sobre esta segunda onça por ribeirinhos e piloteiros. Logo, a Polícia Militar Ambiental (PMA) também foi acionada e mobilizou militares, uma lancha e uma viatura para auxiliar os veterinários. Foram cerca de 20 minutos de deslocamento em direção à foz do Rio Paraguai até encontrar o felino.

Lá, a captura da onça-pintada foi feita com uso de zarabatana com tranquilizante, garantindo assim a segurança do animal e a a de todos envolvidos no resgate e transporte para Campo Grande. A chegada ao Ayty, onde recebeu o nome de Antã - forte em tupi-guarani - aconteceu por volta das 23h30.

* Com informações Governo de MS

