Onças-pintadas resgatadas feridas dos incêndios no Pantanal apresentam sinais de melhora

As onças-pintadas Miranda e Antã, resgatadas recentemente no Pantanal, têm apresentado sinais de melhora da saúde, devido ao tratamento intensivo que recebem desde que foram encontradas com ferimentos graves nas patas, causados pelos devastadores incêndios na região.

Os animais estão sob cuidados veterinários no Hospital Ayty, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Eles devem passar por manejo do tratamento ainda nesta quarta-feira (28). A medida é importante para garantir a continuada evolução dos casos.

Continue Lendo...

Miranda, a fêmea, mostra uma evolução encorajadora em seus ferimentos, com as queimaduras nas patas cicatrizando bem. Já Antã, o macho, que chegou em estado mais debilitado, também está progredindo, embora ainda necessite de medicação constante devido às lesões de terceiro grau que sofreu, com os ossos das patas expostos. Ele permanece sob vigilância rigorosa, enquanto sua recuperação avança lentamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esses animais, símbolos de força e liberdade, agora lutam pela sobrevivência, abrigados nas instalações do CRAS. Além das onças, outros animais resgatados das áreas afetadas pelo fogo também estão sob cuidados intensivos. Filhotes de gatos-palheiros, veados e lobinhos, embora não apresentem problemas de saúde visíveis, estão em risco devido à sua idade, o que torna o processo de reabilitação mais delicado e prolongado.

Alimentação

A alimentação tem sido uma parte vital do tratamento. Miranda e Antã recebem diariamente cerca de 13 kg de carne bovina e de frango, e em breve começarão a receber peixe em suas dietas.

Antã consome entre 5 kg e 8 kg por dia, enquanto Miranda ingere de 3 kg a 5 kg.

Na natureza, as onças-pintadas não se alimentam todos os dias, mas em uma semana podem consumir entre 35 kg e 40 kg de carne após uma caçada bem-sucedida. Quando foram resgatados, ambos estavam visivelmente desnutridos, provavelmente devido à falta de alimento na área destruída pelo fogo.

Resgate

O resgate de Antã, que ocorreu na região do Passo do Lontra, foi um momento de esperança . O tratamento das feridas nas patas é fundamental para garantir que esses felinos possam retornar ao seu habitat natural com segurança. Segundo especialistas, as lesões nas patas comprometem a mobilidade, impactando diretamente a capacidade de caça e de fuga – habilidades essenciais para a sobrevivência das onças na natureza.

"Nosso objetivo é devolver esses animais à natureza o mais rápido possível, para que possam continuar suas vidas onde foram encontrados", afirma Aline Duarte, Gestora do CRAS.

Os resgates de Miranda e Antã foram possíveis graças ao esforço conjunto do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap), com apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). Essas ações integram a Operação Pantanal 2024, uma iniciativa que une forças na preservação da fauna local e na mitigação dos impactos dos incêndios que continuam a atingir o Pantanal.

"A luta pela recuperação de Miranda e Antã é um lembrete da resiliência da natureza, mas também da fragilidade da vida selvagem. A esperança é que, em breve, esses felinos possam voltar a caminhar livremente pelo Pantanal", comentou André Borges.

*Com informação do Governo de MS