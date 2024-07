Ondas de calor serão mais intensas este ano em MS

Após registrar temperaturas abaixo dos cinco graus centígrados e sensação de frio com valores negativos no início deste inverno, Mato Grosso do Sul terá recorde de calor e tempo seco nos próximos meses.

Até o final desta estação, o frio intenso não será sentido no estado devido às alterações de temperaturas nos oceanos Atlântico e Pacífico, que influenciam o tempo em todo o planeta.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, o bloqueio atmosférico, fenômeno que atua na região central do país, está ganhando força de forma potencial e deve barrar a entrada da maioria das frentes frias na região.

Isso significa que as chuvas serão escassas e, entre meados de agosto até a entrada da primavera, parte de MS não deve registrar chuva, incluindo a região de Campo Grande onde os indicadores meteorológicos apontam para índice ZERO de chuva nesse período.

Abrahão também destaca que, diante dessas condições climáticas, as ondas de calor serão intensificadas em Mato Grosso do Sul, assim como longos períodos de baixa umidade relativa do ar.

Acompanhe os detalhes dessa análise, na entrevista abaixo: