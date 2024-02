Operação do Batalhão de Choque desarticula quadrilha de traficantes em Campo Grande

Na madrugada de quinta-feira, uma operação bem-sucedida do Batalhão de Choque (BPMChoque) resultou na desarticulação de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava no transporte de drogas de Corumbá para Campo Grande. Quatro indivíduos foram presos, e uma significativa quantidade de drogas e veículos utilizados na atividade criminosa foram apreendidos.

A ação teve início quando uma equipe do Choque, em patrulhamento pelo bairro Tarumã, surpreendeu um veículo Corolla preto que tentou empreender fuga ao avistar os militares. Após a abordagem, foi descoberto um tablete de maconha escondido sob o banco do passageiro.

O condutor do veículo, em entrevista à guarnição, revelou a existência de mais drogas em sua residência, detalhando também a participação de outros três homens na quadrilha. Segundo ele, um integrante era responsável pelo transporte, outro atuava como batedor e o terceiro alterava a droga entre os veículos para evitar a fiscalização policial durante o trajeto de Corumbá até a capital.

A busca na residência do autor resultou na localização de um terceiro homem e na apreensão de uma caminhonete L200 utilizada no transporte da droga. Durante a varredura, foram encontrados seis sacos contendo uma substância análoga à maconha, além de três carregadores calibre 9mm.

A operação continuou com o deslocamento da guarnição a um posto de gasolina, onde o quarto homem da quadrilha foi encontrado junto a um Corsa, também utilizado no transporte das drogas. Todos os quatro indivíduos, juntamente com os veículos, drogas e objetos apreendidos, foram encaminhados à delegacia competente.

Os números impressionam: 1kg de cocaína, 124kg de maconha, um Corsa Classic, uma L200, um Corolla e três carregadores de pistola 9mm foram apreendidos. Estima-se que a ação tenha causado um prejuízo de R$ 2.750.000,00 ao crime organizado.