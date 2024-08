Oscilação do real na semana favorece preços da soja no Brasil

A pressão sobre o real foi forte nesta última sexta-feira (02) e durante toda a semana, refletindo a significativa deterioração do cenário internacional e as preocupações com os efeitos de uma possível recessão nos Estados Unidos e um conflito mais intenso no Oriente Médio. No Brasil, o país também lida com incertezas em relação ao equilíbrio de suas contas públicas.

De acordo com o analista de mercado, Ernane Klein, que participou do CBN Agro, o fator deu sustentação aos preços da soja no Brasil o que ocasionou vendas nacionais de 1 milhão de toneladas no acumulado da semana.

Acompanhe a entrevista completa: