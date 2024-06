Papanicolau: mais de 31 mil vagas estão acumuladas na Capital

Em Campo Grande, "sobram" mais de 31.600 vagas para fazer o exame papanicolau, popularmente conhecido como "preventivo", que detecta lesões no colo do útero e faz o diagnóstico de câncer antes que a mulher comece a ter sintomas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a meta era realizar 45 mil exames de Papanicolau nos cinco primeiros meses do ano nas unidades de saúde da Capital.

A gerente técnica da saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Esthefani Uchôa, alerta sobre o número de vagas em aberto. “Todos os meses a gente disponibiliza 9 mil exames, mas nós só conseguimos realizar 33% “, contabiliza.

No total foram feitos 13.343 exames, e na maioria das vezes a procura foi inferior a 3 mil pacientes, com exceção do mês de abril que registrou 3.006 procedimentos.

Depois do melanoma (câncer de pele), o câncer do colo do útero é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. O instituto nacional do câncer, Inca, estima 17 mil novos casos por ano da doença no país.

Onde fazer o exame

O exame é de graça e está disponível em todas as 74 unidades de saúde da Capital. O agendamento é on-line e muito fácil de fazer, basta acessar o site "agende seu preventivo" preencher o CPF, concordar com os termos do agendamento, e em seguida escolher a unidade de saúde, a data e o horário.

Esthefani explica ainda que a paciente tem que tomar alguns cuidados antes da realização do exame. “Não ter relação sexual dois dias antes do exame, não usar duchas ou medicamentos vaginais e não estar menstruada”, pontua.

Mulheres grávidas podem se submeter ao papanicolau sem prejuízo à saúde do bebê.