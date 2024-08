PMR prende homem que transportava cocaína em compartimento oculto de veículo

Equipe do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMR), da Base Operacional de Ponta Porã, prendeu um homem que transportava droga escondida em veículo. A prisão foi realizada na manhã desta quinta-feira (29) durante abordagem para fiscalização de trânsito e crimes transfronteiriços na MS-164.

De acordo com informações da polícia, a equipe realizou abordagem ao veículo, solicitando os documentos do motorista, de 29 anos. Ele então apresentou contradições durante entrevista policial. "No primeiro momento, disse que teria vindo a Ponta Porã para visitar amigos e que seguiria para Nioaque. Depois, contou que iria para Paranaíba", informa divulgação da PMR.

Droga encontrada em compartimento oculto na caminhonete

Após uma revista minuciosa, os policiais identificaram alterações no assoalho do banco traseiro e próximas às rodas traseiras. Foi localizado um compartimento oculto (mocó), onde havia vários tabletes de substância análoga à cocaína totalizada em 47,5 kg e 5 kg de pasta base de cocaína. O veículo utilizado pelo suspeito foi uma caminhonete.

Aos policiais, o condutor informou que sabia ter algo oculto no veículo, mas desconhecia que seria droga. Ele também afirmou que receberia R$ 5 mil reais pelo transporte até Campo Grande.

Após a prisão em flagrante, o autor, veículo e droga foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado pelos policiais em R$ 2.475.000,00.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.