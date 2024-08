Polícia Militar de Rio Verde de MT recebe equipamento para melhorar comunicação

Na tarde desta terça-feira (6), a Polícia Militar de Rio Verde de Mato Grosso do Sul recebeu um significativo reforço tecnológico: um equipamento de internet móvel Starlink. A doação foi feita pelo presidente do Sindicato Rural, Silvio Fonseca, e instalada em uma viatura que atende tanto a área urbana quanto a rural do município.

Com a internet móvel Starlink, a comunicação em tempo real será aprimorada, aumentando a eficiência no atendimento de ocorrências, especialmente em comunidades mais distantes. A iniciativa é fruto de uma parceria entre diversas entidades locais, entre elas a Prefeitura Municipal, que subsidiará a mensalidade do serviço em colaboração com o Conselho de Segurança local.

O Comandante da PM de Rio Verde, Capitão Naercio Calvi Cardoso expressou sua gratidão pelo apoio recebido e destacou a importância da colaboração entre diferentes setores para fortalecer a segurança pública no município. Ele também ressaltou que Rio Verde de MT/MS é a primeira unidade da Região Norte a receber esse equipamento, uma tecnologia até então disponível apenas para unidades especializadas, como a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Militar Rodoviária.

*Com informações da PMMS