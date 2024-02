Policiais do DOF apreendem carreta com mais de 100 kg de cloridrato de cocaína em Maracaju

No último sábado (24), o Departamento de Operações de Fronteira do Estado divulgou a apreensão milionária realizada no município de Maracaju, no Centro-Oeste. Os policiais apreenderam pouco mais de 113 quilos de cloridrato de cocaína em uma carreta vinda de Pota Porã.



Os policiais do DOF abordaram o motorista em uma fiscalização de rotina pelas estradas de acesso à Maracaju por meio das operações de prevenção ao tráfico de drogas e à criminalidade.

A carreta foi barrada na BR 267, e segundo os policiais, o destino era o Porto de Paranaguá, no Paraná. A ação foi desencadeada quando os policiais observaram o momento em que o condutor da carreta realizou uma manobra suspeita, ao estacionar no pátio de um posto de combustível. Durante a abordagem, foram encontrados os tabletes da droga escondidos em fundos falsos.



Os volumes prensados da droga estavam escondidos no chassi da carreta. O motorista, um homem de 40 anos e uma mulher de 37, que viajava junto, foram presos em flagrante.



A ocorrência foi registrada pelo DOF e o material apreendido foi encaminhado à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O valor estimado da carga, segundo os policiais, é de mais de R$ 8 milhões.

*Com informações do DOF