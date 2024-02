Policial Militar atropelado em Campo Grande passou por cirurgia na Santa Casa

O policial militar, de 33 anos, que sofreu fratura exposta depois de ter sido atropelado por uma moto - nessa quinta-feira (22), na Avenida Afonso Pena - está na Santa Casa de Campo Grande. O militar foi operado na manhã desta sexta-feira (23).

O atropelamento ocorreu depois que equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência em frente ao Parque das Nações Indígenas.

No local, de acordo com a polícia, várias pessoas - principalmente com motos - realizavam depredações e manobras perigosas na região.

Após a chegada da equipe policial, houve uma dispersão generalizada, sendo que um dos motociclistas desrespeitou a ordem de parada e atropelou um policial militar que havia acabado de desembarcar da viatura.

O socorro médico chegou rapidamente e estabilizou a vítima. O militar foi encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico. De acordo com a PM o policial passa bem. O autor fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro.

Em nota, a Polícia Militar informa que faz diligência e solicita que o autor do atropelamento ou alguém que tenha alguma informação procure imediatamente uma unidade da Polícia Militar ou uma Delegacia para prestar esclarecimentos.

Matéria atualizada às 14h37