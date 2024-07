Preços do milho seguem em queda na maioria das regiões brasileiras

As cotações do milho continuam em queda na maioria das regiões monitoradas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), com destaque para o Centro-Oeste do Brasil. A região tem observado oferta maior devido à intensificação da colheita da segunda safra, fator pressiona ainda mais os preços para baixo.

Estimativas recentes divulgadas na última semana também apontaram reajustes positivos na produção, contribuindo para a desvalorização do grão no mercado interno. Apesar das baixas nos preços, pesquisadores do Cepea ressaltam que os compradores estão afastados do mercado spot nacional, esperando por recuos ainda maiores nas cotações. Por outro lado, os vendedores estão mais ativos, aproveitando as oportunidades de venda antes de possíveis quedas adicionais.

O clima permanece uma preocupação constante para os agricultores brasileiros. De acordo com os pesquisadores do Cepea, as chuvas têm limitado o avanço da colheita em algumas partes do Sul e Sudeste do país, enquanto o tempo seco no Centro-Oeste pode reduzir a produtividade das lavouras.

De acordo com a Scot Consultoria, em Mato Grosso do Sul, o preço médio da saca de milho de 60 kg girou em torno de R$ 47.

*Com informações do Cepea