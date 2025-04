Desfile encerra a Semana Fashion Revolution 2025 na Capital

Nesta sexta-feira (25), a Plataforma Cultural, em Campo Grande, será palco do desfile que encerrará a Semana Fashion Revolution 2025.

O evento contará com a participação de pessoas de diferentes identidades, como negras, mulheres trans, travestis e pessoas com deficiência, promovendo a diversidade no mundo da moda.

Card oficial de divulgação do desfile – Agnes Viana

As peças que serão exibidas no desfile foram criadas pelas figurinistas Jessika Rabello e Madu Artie, utilizando técnicas de upcycling, ou seja, transformando roupas e materiais já existentes em novas criações.

A proposta das designers é dar um novo significado a peças de roupas e objetos em desuso, transformando-os em figurinos inovadores e funcionais para o dia a dia.

Jessika Rabello, figurinista e diretora de arte, destaca que a moda pode ser uma forma de expressão política e cultural, conectando questões sociais e identitárias.

Madu Artie, que é arquiteta, figurinista e modelo, acredita que a presença de pessoas trans e travestis no desfile traz um protagonismo necessário dentro do cenário da moda.

Para ela, o evento é uma forma de transformar o ambiente da moda, que historicamente não deu espaço para esses grupos.

Passarela da Revolução – Tecendo Futuros

Quando: sexta-feira, 25 de abril

Hora: das 19h às 21h30

Local: Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015, em Campo Grande

*Com informações da Assessoria