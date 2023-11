Prefeitura abre inscrições para reserva do PRIMT

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), abriu as inscrições de cadastro reserva no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT), nesta sexta-feira (17). Funções são no setor de prestação de serviços da Administração Pública Municipal.

As inscrições para o cadastro reserva serão realizadas nos dias 20, 21 e 22 de novembro, na sede da Funsat, das 7h às 11h. Serão disponibilizadas 100 senhas por dia.

As atividades a serem realizadas pelos beneficiários do PRIMT terão caráter emergencial, eventual e voluntário, na execução de serviços de interesse da Administração Pública Municipal e da comunidade local, com prioridade para as seguintes atividades: limpeza, escolas, centros infantis, centros sociais, unidades de saúde, preparação de áreas públicas, entre outras atividades escritas no edital.

Aos convocados cadastrados que aceitarem executar, voluntariamente, atividades vinculadas ao PRIMT, será concedida uma bolsa-auxílio mensal, no valor de um salário mínimo de referência nacional, alimentação, uma cesta básica mensal e meio de transporte para o local de trabalho, quando necessário.

Requisitos

Poderão se inscrever para cadastro reserva os cidadãos que comprovarem as seguintes situações:

Idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos até 67 (sessenta e sete) anos;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) mediante apresentação da Folha resumo (que consta a composição familiar) Número de Identificação Social (NIS);

Estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 06 (seis) meses;

Declarar residência no município de Campo Grande há, pelo menos 01 (um) ano (apresentar comprovante de residência);

Possuir renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente.

Os candidatos ao cadastro reserva no PRIMT deverão apresentar os seguintes documentos: Registro Geral de Identificação (RG), carteira de trabalho física ou digital (CTPS); Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados; Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade; Certificado militar, quando couber; e CAD ÚNICO (atualizado).

Acesse o edital na íntegra, no Diogrande.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande