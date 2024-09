Procurado pela Interpol é preso em Corumbá

O traficante procurado pela Interpol, Victor Hugo Serrudo de Cabrera, foi preso ontem (4), na cidade de Corumbá. Serrudo foi condenado a 19 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico na cidade de Uberaba (MG). Ele estava foragido há cerca de um ano.

Durante uma semana, as equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Corumbá monitoraram a rotina de Serrudo. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na casa do traficante, com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional, da Polícia Federal (PF). No local, não foram encontradas drogas nem armas, segundo o delegado do Garras, Roberto Guimarães.

Continue Lendo...

“Já faz cerca de 20 dias, aproximadamente, que esse procurado estaria residindo, com uma tentativa de se ocultar na cidade de Corumbá, até por conta da proximidade com a Bolívia. Começamos as diligências na região e conseguimos identificar a residência dele [...] Ele não apresentou nenhum tipo de resistência e também não apresentou nenhum documento falso. De pronto, já confirmou a identidade. Sabia que estava sendo procurado e se entregou. Não foi encontrado nenhum ilícito no local”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O traficante nasceu em Corumbá e voltou à cidade natal como fugitivo. Ele foi encaminhado para a 1ª DP e deve ser transferido para Minas Gerais. “O que foi solicitado ao Garras foi o apoio para identificar e localizar [o traficante] no município de Corumbá. Já havia a informação de que ele estaria na região e foi solicitado o apoio. O mandado de prisão é de Uberaba e certamente o processo está na Justiça Federal de lá”.

Existe a suspeita de que Serrudo ainda atuava no tráfico de drogas na região de fronteira com a Bolívia, mas o fato ainda está sendo apurado pela polícia mineira.

Até o momento, não foi possível contato com a defesa de Serrudo.