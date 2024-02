Produtores de Maracaju avançam com a colheita da soja e o plantio do milho

A colheita da soja safra 23/24 avança na região de Maracaju, Centro-Oeste do estado. A baixa produtividade já está sendo sentida por muitos produtores que tiveram problemas com as condições e mudanças climáticas.

Na região Sul em municípios como Iguatemi, Navirai, Mundo Novo, a falta de chuva também foi registrada. Porém, a condição de chuva mais irregular foi na região central pegando municípios como Campo Grande que não choveu no momento em que a planta mais precisava para o desenvolvimento, de final de dezembro à início de fevereiro. Para esta região, a produtividade estimada é ainda menor.

Apesar de todo investimento feito por parte do produtor, com manejo e correção de solo, tecnologias e pesquisa, o clima é um dos principais fatores que interferem no resultado na lavoura. Isso sem contar, segundo os pesquisadores de Maracaju, nos altos custos de produção, fertilizantes e preços da semente que aumentaram no ano passado.

Neste momento, a colheita avança e muitos produtores já aproveitam para plantar o milho segunda safra, dentro da janel considerada ideal pelos organismos oficiais.