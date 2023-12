Programa qualifica jovens em desenvolvimento de sistemas

Seguem abertas as inscrições para a seleção do programa Voucher Desenvolvedor. Lançado no último mês de novembro, a ação faz parte do programa MS Qualifica que tem como objetivo promover a qualificação profissional em Mato Grosso do Sul.

Com a abertura de novos postos de trabalho no estado, hoje existe uma demanda por mão de obra especializada em tecnologia da informação. Segundo Bruno Bastos, secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho/Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação) o programa além de atender a necessidade do mercado, garante a empregabilidade dos jovens, com reflexo no impulsionamento da economia do estado.

"São 540 vagas de qualificação profissional técnico, deste total são 400 vagas para alunos do ensino médio público e 140 para a ampla concorrência . É um curso bastante robusto que vai qualificá-los para o mercado de trabalho na área de TI que oferecem bons salários iniciais".

Podem participar do processo seletivo pessoas que tenham renda percapta familiar de até 2 (dois) salários mínimos e que sejam: estudantes regularmente matriculados nas instituições públicas de ensino de Mato Grosso do Sul, nas séries do ensino médio (1º, 2º ou 3º anos), desde que em 2024 estejam matriculados, no mínimo, no 2º ano do ensino médio; pessoas que estejam concluindo o ensino médio em 2023 e/ou que já tenham concluído o ensino médio, na rede pública ou privada.

Depois de 16 meses de curso de profissionalização em técnico de desenvolvimento de sistemas, os 50 primeiros colocados serão encaminhados com vaga garantida no mercado de trabalho. Para se inscrever basta clicar aqui. Acompanhe a entrevista completa.