Projeto de Lei do Pantanal proíbe cultivo, limita desmatamento e prevê recursos

Leonardo Gomes, diretor executivo do SOS Pantanal, participou do CBN Agro (2) e comentou o projeto de lei do Pantanal, o texto, apresentado ao Poder Legislativo na última quarta-feira (29), define a forma como proprietários rurais poderão utilizar os recursos naturais e traz uma série de vedações, como agricultura e produção de carvão.

O texto também estabelece as fontes de financiamento para o fundo clima pantanal. Também áreas degradadas, as que podem se tornar corredores ecológicos, as nascentes, de recarga de aquíferos e as vulneráveis a erosões.

Confira a entrevista na íntegra: