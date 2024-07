Projeto impulsiona ações inovadoras em Maracaju

Em Maracaju, no Centro-Oeste, o Ecossistema de Inovação foi lançado em maio de 2023 durante o Showtec, o maior evento de apresentação de tecnologias para o Agronegócio de Mato Grosso do Sul. Um projeto do Sebrae/MS que tem tudo grande sucesso alguns municípios do estado, como em Ponta Porã, Chapadão do Sul, Campo Grande e Maracaju.

Em pouco mais de um ano de lançamento, mais de 10 ações foram realizadas no município, todas com o intuito de promover e despertar a cultura de inovação, seja nas escolas, nas universidades, na iniciativa pública ou privada. A ideia é estimular as boas práticas de inovação e auxiliar projetos inovadores em prol do desenvolvimento da cidade, de uma melhor qualidade de vida para a população.

E dentro deste quesito de inovação, entram todas e qualquer ideia, um projeto de solução para resolver alguma demanda fã sociedade por exemplo e em diversas áreas, até mesmo no Agro já que Maracaju é celeiro de tecnologias e de pesquisa neste setor.

Estão envolvidos no Ecossistema um grupo de pessoas da comunidade representando empreendedores, empresários, professores, gestores, produtores rurais e líderes. Juntos, eles alinham essas ideias inovadoras, discutem o ambiente de inovação e promovem ações para alavancar Maracaju e tornar a cidade além de Empreendedora uma cidade Inovadora.