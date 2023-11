Redação Enem: professora traz dicas e possíveis temas

Nesta sexta-feira (3) a professora de redação Raquel Siufi conversou com o Jornal CBN CG para dar as últimas dicas para os estudantes do Ensino Médio e candidatos que estão em busca de uma vaga no ensino superior.

O Exame Naconal do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos domingos 05/11 e 12/11 em todo o país. Neste primeiro dia, a redação é uma das etapas mais temidas pelos alunos, já que a nota é decisiva para a classificação nas universidades.

"Redação ter todo esse peso é um divisor de águas na prova. Um bom texto, um texto bem escrito, com uma nota alta, esse aluno tem grandes chances de entrar e o contrário também é verdade", afirma Raquel sobre a importância da dissertação.

A professora ainda falou sobre dicas muito importantes, como interpretar bem a proposta, ter controle emocional e ainda possíveis temas para 2023, entre eles: violência nas escolas, desvalorização dos professores, inteligência artificial, obesidade e sedentarismo, racismo no esporte e fontes de energia.

Confira todas as informações na íntegra:

