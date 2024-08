Reforma tributária tem maior complexidade no agronegócio

"Traz, sim, uma maior complexidade que eles terão que enfrentar, mas traz também situações e soluções em que o produtor poderá optar, inclusive, de estar nesse novo sistema",enfatiza Rodrigo Falco, presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do sul (Sindifiscal-MS).

A análise acima revela que o agronegócio deverá, cada vez mais, buscar o aperfeiçoamento das ferramentas financeiras e econômicas, com maior entendimento técnico, para que a reforma tributária tenha impactos positivos no setor.

A regulamentação da reforma que está em andamento no Senado Federal tem sido acompanhada de perto por representantes do agronegócio, que têm atuado nas articulações técnicas para dar suporte à Frente Parlamentar da Agropecuária.

O analista de economia do Senar/MS, Jean Américo, é um dos técnicos de Mato Grosso do Sul que acompanham o andamento do texto no Congresso Nacional e afirma que o setor vê com bons olhos a questão da reforma tributária mas "que ela precisa ser justa, que traga uma segurança jurídica para o produtor rural e que ela não atrapalhe a questão da competitividade", explicou.

Jean Américo e Rodrigo Falco participaram do 3º episódio da série especial sobre os Impactos da Reforma Tributária, promovida pela Rádio CBN Campo Grande em parceria com o Sindifiscal-MS.

Acompanhe abaixo as entrevistas na íntegra: