Rose é favorita para começar a corrida eleitoral na pole

A pesquisa da Quaest indica como será a largada da corrida eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande. Os candidatos dos partidos que estão no poder, ainda, estão longe de serem os preferidos do eleitor. Quem está levando vantagem é a ex-superintendente da Sudeco e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil). Pelos números dessa pesquisa, ela sairá com mais do dobro das intenções de voto sobre os seus dois principais concorrentes. Se as eleições fossem hoje, Rose iria para o segundo turno com 34%, enquanto a prefeita Adriane Lopes (PP), que busca a reeleição, e o deputado federal Beto Pereira (PSDB) estão dividindo, respectivamente, a segunda posição com 15% do apoio eleitoral.

As projeções mostram uma briga ferrenha por vaga no segundo turno. Será uma disputa acirradíssima entre Adriane e Beto, como indica os índices apurados pela Quaest e divulgada pela TV Morena.

Ao contrário das últimas eleições quando a polarização era entre os dois principais rivais, esta campanha será concentrada com Beto e Adriane pela segunda vaga da fase final da disputa eleitoral. A primeira está, em tese, para Rose Modesto. O deputado federal tucano conta com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador Eduardo Riedel (PSDB) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para conquistar a vaga no segundo turno. Já Adriane aposta na força do cargo e nas obras em execução para virar o jogo eleitoral, além do apoio da senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP. Até o início do mês de julho, Adriane contava como certa a aliança com Bolsonaro. Mas o ex-presidente a trocou por Beto Pereira.

A pesquisa mostra, ainda, a pouca influência do presidente Lula no eleitorado de Campo Grande para arregimentar votos para a candidata do PT, Camila Jara, que tem como parceiro de chapa, um grande líder petista, deputado estadual Zeca do PT. Por enquanto, essa parceira e a vinculação com Lula não surtiram efeito no meio do eleitorado em favor de Camila. Pela pesquisa da Quaest, ela está com apenas 6% das intenções de voto, 28 pontos porcentuais atrás da líder Rose Modesto e 9 pontos em desvantagem da Adriane e Beto.

A Quaest fez, também, uma projeção do segundo turno. A Rose venceria em todos os cenários com o dobro do voto. Ela bateria Beto Pereira nas urnas por 51% a 25% e ganharia da Adriane por 51% a 26%. Mas quando coloca Beto e Adriane no segundo turno, não dá para prever quem sairá vitorioso, porque terminariam a eleição tecnicamente empatados. O candidato tucano levaria 34% das intenções de voto contra 33% da rival. Os demais candidatos estão abaixo de 2% das intenções de voto.

A pesquisa da Quaest foi realizada no período de 24 a 27 de julho com 804 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MS-00184/2024.

