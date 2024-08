Sesc Teatro Prosa recebe espetáculo "Procedimento #6" na próxima semana

O Sesc Teatro Prosa apresenta, na próxima sexta-feira (6), o espetáculo "Procedimento #6", com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, a partir das 19h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no local, limitados à lotação do espaço. A peça tem classificação livre.

De acordo com informações fornecidas pelo Sesc, o espetáculo propõe "manchar os limites entre o real e o imaginário". A obra é contemporânea, nascida durante a pandemia, e funde dança e tecnologia em uma experimentação única.

Continue Lendo...

Bailarinos da Cia Dançaurbana, Jackeline Mourão atua como performer, improvisadora e professora, e Reginaldo Borges é produtor audiovisual, artista da dança, fotógrafo e videomaker.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com coreografia e performance próprias, a dupla redescobre vestígios do passado a partir dos gestos do presente, como definem os criadores da peça. "Aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo", diz carta informativa do Sesc.

Ficha técnica

- Concepção e Direção: Jackeline Mourão

- Criação, Coreografia e Performance: Jackeline Mourão e Reginaldo Borges

- Criações e manipulação interativa de imagem e som: Reginaldo Borges

- Co-criação visual e Trilha sonora: Rafael Mareco

- Assessoria Artística: Renata Leoni

- Produção Técnica: Maura Menezes

- Produção Executiva: Roberta Siqueira

- Figurinista: Dayane Bento

- Criação de cenário: Reginaldo Borges

- Paratextos: Febraro de Oliveira

- Fotografias: Helton Perez (Vaca azul)

- Desenho Gráfico: Jonatan Kluk

Serviço – O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams e no aplicativo "Encontre no Sesc".