Sicredi recebe prêmio global por financiamentos para mulheres empreendedoras

Projeto Donas do Negócio, desenvolvido pela cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, foi premiado como Melhor Financiador para Mulheres Empreendedoras, de acordo com o Global SME Finance Awards 2024. O reconhecimento é promovido pelo SME Finance Forum, uma rede com mais de 300 instituições financeiras criada pelo G20 e gerida pela Corporação Financeira Internacional (IFC). Em entrevista à CBN Campo Grande na manhã desta quarta-feira (25), o presidente do Sicred União, Celso Ramos Regis, falou mais sobre a iniciativa e as oprtunidades criadas pela cooperativa.

"O projeto leva em consideração, primeiro, a educação financeira dessas empreendedoras. Porque tomar dinheiro emprestado é ruim em qualquer lugar e, se você está tomando dinheiro emprestado, significa que você não está com o seu fluxo de caixa adequado. Só que emprestar dinheiro adequadamente é uma forma de empreendedorismo, de você promover o desenvolvimento. Aí nós temos linhas de crédito que são próprias, com taxas mais atrativas para diversas atividades", afirmou o presidente. Continue Lendo...

Confira a entrevista completa: