Mandela: sobe para 80 número de famílias atingidas pelo incêndio

O incêndio de grandes proporções ocorrido nessa quinta-feira (16) na comunidade Mandela, região norte da Capital, destruiu a moradia de 80 famílias e deixou mais de 140 pessoas desabrigadas. A informação divulgada ontem era de 67 famílias e foi atualizada nesta sexta-feira (17) pela Prefeitura de Campo Grande.



Na primeira noite após o incêndio, apenas 15 pessoas procuraram o abrigo público, disponibilizado na Escola Municipal Kamé Adania para receber alimentação e dormir. Os outros moradores da favela continuam no local, abrigados em 11 tendas montadas pelo Exército e a Defesa Civil. O município tem disponibilizado água e alimentação às famílias.

Moradores do Mandela nas tendas disponibilizadas na comunidade

"Nós já servimos 500 refeições ontem, hoje pela manhã teve café da manhã, agora o almoço, água potável e tudo aquilo que é de necessidade. Nós também estamos buscando um terreno público que possa acomodar as famílias, porque eles também têm resistência, eles não querem ir para outras regiões [...] mas essa área é uma área de litígio. Aqui é uma área de APP (Área de Preservação Permanente) e que tem um litígio há muitos anos e que já tem uma determinação do Ministério Público para a desocupação", explicou a prefeita Adriane Lopes.

DOAÇÕES

Servidores municipais estão de plantão no local para receber e encaminhar doações da população para as famílias desabrigadas. Quem quiser ajudar com roupas, mobílias, fraldas, artigos de higiene, entre outros, também pode levar as doações na sede do Fundo de Apoio à Comunidade, que fica na Av. Fábio Zaran nº 6000, na Vila Carvallho.