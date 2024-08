Temperaturas podem chegar a 40ºC nesta quarta-feira em MS

O calor intenso segue predominando em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (21), com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C em algumas regiões do estado. A massa de ar quente e seca que atua sobre o estado é a responsável pelas altas temperaturas e pela baixa umidade do ar, que pode chegar a apenas 10% em alguns locais.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as condições climáticas favorecem a ocorrência de incêndios florestais. O órgão também orienta a população a evitar qualquer tipo de queimada e tomar medidas para se proteger do calor, como beber bastante água e umidificar os ambientes.

Continue Lendo...

Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 25°C e 37°C. Dourados terá máxima de 38°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã apresentará temperaturas entre 22°C e 34°C, enquanto Iguatemi, na região Leste, terá máxima de 36°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba pode chegar a 36°C durante a tarde. Em Três Lagoas, a máxima de 37°C. No Norte do estado, Coxim e Camapuã terão variações entre 21°C e 37°C.

No Pantanal, Corumbá deve registrar temperaturas entre 26°C e 39°C, enquanto Aquidauana oscila entre 22°C e 38°C. O destaque fica para Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, que pode atingir 40°C, a maior temperatura prevista para o dia.