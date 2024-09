Terapias injetáveis: uma solução rápida e eficaz para diversas condições de saúde

O tratamento, cada vez mais popular, tem mostrado ótimos resultados para diversos casos, como explica a doutora Mariana Vilela, CEO da A Casa Clínica Médica.

As terapias injetáveis surgiram como uma alternativa para pacientes que sofrem de disbiose intestinal, condição que impede a correta absorção de nutrientes e medicamentos via oral. "Pacientes com disbiose podem absorver apenas 10 a 20% de um medicamento oral, tornando o tratamento ineficaz. Já com a terapia injetável, a entrega da substância chega a 99,9%," explicou Mariana.

Esses tratamentos são indicados para uma série de condições, incluindo doenças autoimunes, inflamação, excesso de peso e obesidade. A terapia injetável, segundo a médica, também é uma solução rápida para quem precisa repor vitaminas. "Enquanto o via oral (medicação oral) demora mais tempo para surtir efeito, a terapia injetável oferece uma resposta quase instantânea, já que o medicamento entra diretamente na corrente sanguínea."

Para quem busca perder peso, as terapias injetáveis podem ser uma grande aliada. "A obesidade causa inflamação crônica e a gordura amarela produz toxinas prejudiciais. A terapia injetável ajuda a desinflamar o corpo e preparar o terreno biológico, facilitando a perda de peso," explicou Mariana.

Embora seja um tratamento promissor, a doutora ressaltou que cada caso deve ser avaliado individualmente. "Existem pequenos riscos, como tromboflebite ou hematoma, mas são reações leves, semelhantes às que ocorrem quando tiramos sangue."

