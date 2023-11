TJMS é considerado o segundo melhor do Brasil em atendimento

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) foi destaque no ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2023, ficando em segundo lugar no país em atendimento à demanda judicial. O TJMS também foi o primeiro colocado entre os tribunais de pequeno porte.

O Índice de Atendimento à Demanda (IAD) do TJMS foi de 116,3%, ficando atrás apenas do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que teve IAD de 121,1%. O IAD é um indicador que verifica se o tribunal foi capaz de baixar processos pelo menos em número equivalente ao quantitativo de casos novos.

No relatório Justiça em Números de 2023, o TJMS também obteve um IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) de 82%, o que demonstra desempenho e eficácia no julgamento de processos e na prestação de serviços jurisdicionais.

O TJMS registrou um total de 11.979 novos casos por cem mil habitantes, evidenciando a expressiva demanda enfrentada pelo tribunal.

No índice de produtividade dos servidores da área judiciária, o tribunal sul-mato-grossense ocupa o sexto lugar no ranking nacional.

*Com informações da Secretaria de Comunicação do TJMS